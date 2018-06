Beatrice Vendramin oggi è maggiorenne e domani, probabilmente, conquisterà il mondo (della moda)

Il mio libro. Qualcosa che è stato mio per un anno praticamente e che da ieri avete in mano tutti quanti.. da domani si ricomincia, il tour di #ipiediperterralatestanelcielo inizia a Milano. Non so come spiegarvelo ma mi fa veramente impressione pensare di tornare su quel balcone da sola, dopo due anni. Tutto questo è successo solo grazie a voi e sono sincera quando lo dico, perchè siete voi a supportarmi e a volermi bene sempre! Grazie. Questo weekend : - Milano, domani, Mondadori in Duomo, ore 15.00 - Padova, domenica, Piazza Insurrezione, ore 16.00 Vi terrò sempre aggiornati su questi incontri e su cosa succede, con i vlog, le polaroid e i vostri sorrisi. A DOMANI! 🛩🔐

