La Sicilia meno nota per una vacanza super: destinazione Mazara del Vallo e dintorni

Un'altra ex chiesa che merita assolutamente la visita è quella di Sant'Egidio, in Piazza Plebiscito: ospita il Museo del Satiro danzante, una statua in bronzo del IV secolo a.C. ripescata per caso da un peschereggio nel Canale di Sicilia nel 1998. Non lascia certo indifferenti per la sua bellezza, oltre che per le sue dimensioni (è alta più di 2 metri), gli occhi espressivi in alabastro e i capelli mossi, con le ciocche incise che ben rendono l'idea del movimento nella danza orgiastica.