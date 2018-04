La vita è troppo breve per bere acqua di cocco (di bassa qualità)

Acqua di cocco = elisir di bellezza? Le celebs al di là dell'oceano confermano (da Rihanna a Jennifer Aniston passando per Demi Moore) e non perdono occasione per decantarne i benefici. Come ricorda domino.com però non tutte le Coconut Water sono uguali e hanno le stesse proprietà, lo stesso sapore, la stessa provenienza. Soprattutto nel mercato anglosassone, dove sono tantissime le marche presenti (Vita Coco, Blue Monkey, Real Coconut e CoAqua, considerata la migliore dopo un test incrociato), la qualità non è sempre allo stesso livello. L'acqua di cocco (con la A maiuscola) è un prodotto naturale al 100%, dissetante, fat free, ma ricco di vitamine e minerali. Da non confondere con il latte di cocco, concentrato di grassi e fibre, che si ottiene dalla spremitura della polpa e l'olio di cocco, è il liquido naturalmente contenuto all'interno della noce acerba (ancora verde per intenderci). La Coconut Water contiene un'alta percentuale di potassio utilissima per combattere la ritenzione idrica, sali minerali per reintegrare liquidi, dissetare e depurare l'organismo. Proprietà preziose che si possono ottenere solo da un prodotto di alta qualità. Il gusto poi varia in base alla zona di provenienza, al tipo di terreno, al clima e alla distanza dalla riva. Leggermente dolce se originaria Centro America, Brasile o Costa Rica; con una punta di salato se, invece, si tratta di noci dall'India.

In poche parole l'acqua di cocco aiuta a dimagrire perché il contenuto di grassi nell'acqua è decisamente basso e aiuta a ridurre l'appetito, oltre ad avere un apporto fondamentale di aminoacidi, enzimi, citochine, elettroliti, fito-ormoni, minerali e vitamine. I suoi benefici vengono esaltati quando si fa sport: a differenza di integratori e dei classici drink energetici, infatti, contiene 5 elettroliti importantissimi come calcio, potassio, fosforo, sodio e magnesio. Ideale anche per la pelle: tra le sue proprietà, infatti, c'è quella di tonificarla e detergerla, idratandola al pari di oli o creme grasse che spesso ostruiscono i pori. L'acqua di cocco, poi, contiene acido laurico, una sostanza dalle proprietà antibatteriche e antimicrobiche e per questo contribuisce a rafforzare il sistema immunitario e a proteggere l'organismo dagli attacchi di germi e batteri.

Controindicazioni? L'uso smisurato. A causa della presenza di sali minerali e potassio, berne una quantità eccessiva potrebbe comportare un eccesso di sali nel sangue, con formazione di calcoli renali, eccesso di potassio nel sangue e relativa insufficienza renale.