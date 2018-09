Make up mat mantra dell'Autunno 2018: 13 novità e i consigli su come applicarle per un risultato top

Tecnicamente, un colore è opaco perché privo di luce. Il che, di per sé, è una contraddizione in termini, poiché il colore stesso è luce. «Esiste un principio fisico, tuttavia, che spiega come mai alcune nuance ci appaiano brillanti e altre no», interviene Vittorio Masciarelli, make up consultant Maybelline New York. «Si tratta della sintesi sottrattiva: due o più tonalità sovrapposte agiscono alla stregua di un filtro, trattenendo luminosità. Quello che percepiamo, a livello visivo, è opacità, parziale o completa». Fin qui la scienza. Oltre, diventa una questione di stile. Perché il trucco opaco, o trucco mat, è quanto di più appetibile suggeriscano, in questo momento, beauty-influencer e major cosmetiche. Portavoce del maquillage Chanel in Italia, Silvia Dell’Orto lo definisce: «La manifestazione più elegante del make up. Una forma di poesia che si esprime attraverso la materia e il colore. Una narrazione fiabesca dai contorni indefiniti, dalle tinte ovattate».