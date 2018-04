Chiara Ferragni e il panico dei capelli rovinati, sbiaditi, sfoltiti post parto (casa Ferragnez, capitolo 1)

Casa Ferragnez capitolo primo. Lo sanno bene, quelli di Cambridge Analytics, come in cima alle ricerche Google di gran parte delle neo mamme, svetti, tutto d'un tratto e a tradimento, un impanicatissimo: "che cosa fare dei propri capelli subito dopo il parto". E a casa Ferragnez, nonostante la primipara in questione sia la regina della nostra personale e tricolore Royal Family, le cose non vanno diversamente che nel resto delle famiglie di tutto il mondo, vale a dire che se durante la gravidanza il tuo passatempo preferito era accarezzare quella chioma da Rapunzel via via più setosa a ogni paragone ortofrutticolo con il feto, una volta nato il pargolo ti ritrovi in testa qualcosa di abbacchiato, sbiadito, sfoltito. Roba che se non ti aveva ancora colta il baby blues, un'acconciatura alla Enzo Paolo Turchi potrebbe mettere a dura prova i tuoi fragili equilibri. Dunque, che cosa ha fatto, Chiara Ferragni, per non rassegnarsi (che lei mica può fare spallucce e nascondere tutto sotto una fascia di spugna, che ha quei dodici milioni e mezzo di followers a cui rendere conto) e provare a reagire? Ha fatto, di nuovo, quello che abbiamo fatto tutte: s'è tagliata i capelli.

E se di per sé questo è un atto pieno di buonsenso e ragionevolezza, i famosi ormoni di cui prima hanno fatto il casino. Perché per onestà intellettuale tocca dirlo, che la chioma della nostra atomica bionda da Cremona non è al meglio della sua forma. E hai voglia a cercare di camuffare l'effetto un po' "meh" del nuovo taglio con le nozioni da boss dell'Instagram quale è lei: c'è qualcosa che non va, specie quando posa a fianco della sorella, capello-bambolesco munita, Valentina.

Twin sisters? 😅 #AmericanDays🇺🇸 A post shared by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) on Apr 8, 2018 at 11:04am PDT

Ci sentiamo, per questo, di buttarla lì, che non si sa mai che a casa Ferragnez si passi il tempo libero a leggere Gioia: quando la spuntatina fallisce, è tempo di ricorrere a metodi drastici, e il taglio più cool dell'esatte 2018 inaugurato da Michela Ramazzotti potrebbe stare da dio anche sua Maestà The Blonde Salad. Alla prossima, carissimi.