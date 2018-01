Saldi invernali 2018 go go go: ma quando iniziano e soprattutto quando finiscono?

Ci siamo: i saldi invernali 2018 sono ufficialmente iniziati (per rispondere alla domanda: quando iniziano i saldi invernali? Oggi, 5 gennaio 2018. Olè) . Riuscire ad acquistare il must della stagione tanto desiderato, quello dei sogni a prezzo ribassato, può però essere una vera impresa. Giocare d'anticipo, perciò, diventa fondamentale come conoscere l'inizio dei saldi 2018. Se c'è chi vuole comprare tutto e subito in stile Becky Bloomwood di I love shopping con gli sconti che vanno dal 20% al 30% inizialmente per non incorrere nel rischio di non trovare più quello che si desidera, c'è chi invece aspetta ulteriori ribassi del 50% in su sperando che l'attesa non sia troppa.

Una valida alternativa: lo shopping online

Ogni regione ha un suo calendario, certo è che per due mesi circa si può pianificare una vera e propria strategia d'azione d'assalto. L'alternativa per chi non ama stare in mezza la gente e vuole studiare ogni acquisto, oltre a ogni ribasso? Lo shopping online con gli store sul web che offrono tutti gli sconti dei negozi, forse con una scelta in più di taglie. Ma il web è utile per capire anche cosa non andrà in ribasso (sai perché alcuni capi non vengono scontati?) e non avere delusioni. Ma quando iniziano e finiscono i saldi invernali? Ecco tutto quello che si deve sapere.

Il calendario dei saldi invernali 2018

Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo

Basilicata: dal 2 gennaio al 1 marzo

Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile

Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo

Lazio: dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio

Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio

Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo

Marche: dal 5 gennaio al 1 marzo

Molise: dal 5 gennaio al 5 marzo

Piemonte: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Sardegna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Sicilia: dal 6 gennaio al 15 marzo

Toscana: dal 5 gennaio al 5 marzo

Umbria: dal 5 gennaio al 5 marzo

Valle D'Aosta: dal 3 gennaio al 31 marzo

Veneto: dal 5 gennaio al 31 marzo

Trentino - Alto Adige: dal 5 gennaio al 16 febbraio

Buono shopping!