Rocío Muñoz Morales ovvero l'Immatura più caliente del pianeta che deve tutto (il suo amore) a Raoul Bova

Il fil rouge della vita di Rocío Muñoz Morales potrebbe essere va dove ti porta il cuore. Non serve molto per capire che Rocío è una donna passionale, istintiva, che segue il cuore e lo mette al primo posto in tutto ciò che fa. Proprio per seguirlo, ha lasciato la sua Madrid per trasferirsi all'ombra del Colosseo e puntare tutto sul suo nuovo amore, più grande di lei di 17 anni, già padre di due figli, e considerato da tutti papà e marito modello. Rocío Muñoz Morales sapeva benissimo che avrebbe dovuto combattere per quella relazione nata in salita, ma le sfide non sembrano spaventarla. In fondo, l'incontro con Raoul Bova è stato un incontro di anime, di «due persone con le stesse ferite, che si capiscono», un big-bang a cui era impossibile sottrarsi. É il 2012 quando i loro sguardi si incatenano sul set di Immaturi – Il viaggio, e scioglierli diventa impossibile. Lui sposato con Chiara Giordano (madre dei suoi due figli, Alessandro Leon, 18 anni, e Francesco 17 ndr), lei appena uscita da una storia tormentata con il cantante Alex Casademunt. Provano in tutti i modi ad arginare il forte sentimento nato tra loro quasi all'improvviso, ma ben presto capiscono che l'amore conta e che non possono fare altro se non assecondarlo.

Nonostante tutto e tutti, critiche e giudizi su chi l'etichettava come l'altra, quella che, agli occhi di tutti, si era intromessa in un matrimonio che andava avanti da 12 anni, Rocío ha continuato per la sua strada provando a infischiarsene delle cattiverie sul suo conto, che non si sono arrestate nemmeno dopo la nascita della figlia Luna nel dicembre 2015. «Ho avuto un momento di difficoltà, sentivo che quello che stavo subendo era ingiusto», ha raccontato l'attrice spagnola sabato a Verissimo. «Mi ha ferito essere giudicata a prescindere, senza sapere nulla di me, dei sentimenti che vivevo». Impossibile gestirli, i sentimenti, ha continuato Rocìo, che al fianco di Raoul si sente una donna fortunata e appagata (come darle torto).

Rocío nasce a Madrid il 10 giugno 1988 e inizia fin da piccola a coltivare la sua passione per la danza, che nel 2006 la porta a prendere parte al tour mondiale di Julio Iglesias. Ma la sua grazia viene subito notata dal mondo della tv, e nel 2009 debutta nella serie televisiva La pecera de Eva, mentre l'anno dopo viene scelta per interpretare il suo primo ruolo da protagonista nella serie tv Casi Ángeles. Nel 2012, la prima esperienza nei panni di conduttrice nel programma Premier casino al quale partecipa anche l'anno successivo e il debutto nel mondo dello spettacolo italiano con la commedia Immaturi - Il viaggio diretta da Paolo Genovese. Poi, partecipa al film d'azione tedesco The Glorious Seven, diretto da Harald Franklin e alla serie televisiva Un passo dal cielo al fianco di Terence Hill e a un inedito Fedez nei panni di attore. La consacrazione definitiva arriva con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 al fianco di Carlo Conti, Arisa ed Emma. Nel 2017 recita al cinema accanto a Massimo Boldi nel film Natale da chef, diretto da Neri Parenti, a a teatro nella piece Dì che ti manda Picone, accanto a Biagio Izzo.

Proprio sul Palco dell'Ariston, Rocío brilla per la volta di luce propria ed è una luce accecante. Splendida in Armani Privé, Roberto Cavalli e Alberta Ferretti riesce a enfatizzare la sua bellezza cristallina all'ennesima potenza. I suoi occhi da cerbiatto, i capelli corposi e lucenti, la figura slanciata e filiforme e il portamento regale sono sotto gli occhi di tutti, merito del suo talento poliedrico e della sua genuinità. Stesso senso dello stile nella vita di tutti i giorni, un po' innato un po' respirato tra le vie di Roma, che mostra quotidianamente sui social e che la elevano a icona di stile.

Rocio e Raoul, che si chiamano amorevolmente tarta, si godono il loro amore che appare agli occhi di tutti sempre più forte, amplificato dalle gioie della loro piccola Luna, che diciamolo, è il loro raggio di Sole. «Iniziare può sembrare facile... Continuare invece è per pochi, ma è meraviglioso! Perché l'amore muove il mondo», ha scritto su Instagram per San Valentino confermando la nostra tesi. Rocío va dove la porta il cuore.