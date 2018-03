Sci + relax + natura = Courmayeur e la vacanza in montagna diventa tutta un'altra storia

La sua alta cucina contemporanea si inserisce senza soluzione di continuità nel contesto classico del ristorante gourmet di questo hotel dalla storia prestigiosa: inaugurato nel 1854, aveva fra i suoi ospiti abituali anche la Regina Margherita di Savoia.

La sala del ristorante Petit royal.

Più Popolare

Courmayeur hotel QC Terme Monte Bianco

Appena fuori dal centro di Courmayeur, l'Hotel QC Terme Monte Bianco si avvale di una Spa interna, con una bella piscina con vista sulle montagne circostanti, ma è anche collegato alle terme di Pré Saint Didier, che fanno sempre parte del circuito QC Terme.

La vasca panoramica dell'hotel QC Terme Monte Bianco.

Le terme di Pré Saint Didier sono un'oasi di benessere in mezzo alla natura: il percorso termale prevede idromassaggi, cascate, idrogetti, biosaune, bagni a vapore, stanza del sale e salotti relax. Godersi il panorama del Dente del Gigante dalle vasche all'aperto è un'esperienza incredibile: le tre piscine termali esterne sono infatti circondate dalla neve in inverno e dai prati nei mesi estivi.

Le terme di Pré Saint Didier.

Fino al 20 marzo 2018 sarà inoltre visibile sulle piste di Courmayeur, nella località Courba Dzeleuna, il Portale dell'acqua di QC Terme: un esempio di snow art, firmato dal designer e architetto Matteo Ragni, per sottolineare il legame con l'acqua, tanto più che proprio in quel luogo un tempo c'era una piscina.

Il portale dell'acqua di QC Terme Courtesy QC Terme

Courmayeur in estate

Il Monte Bianco in estate è altrettanto spettacolare che in inverno ed è una meta imperdibile per chi fa alpinismo, arrampicate e trekking. Per muoversi in sicurezza in montagna e sul ghiacciaio ci si può avvalere delle Guide alpine di Courmayeur che da oltre 150 anni aiutano i turisti a scoprire i territori del Monte Bianco.

La Val Veny in estate.

Eventi a Courmayeur in estate: Ultra-Trail du Mont-Blanc

Ad agosto è da non perdere la settimana dell'Ultra-Trail du Mont-Blanc, mitica competizione di corsa in montagna con partenza e arrivo a Chamonix Mont Blanc: si corre per 168 km in un tempo massimo di 46 ore, con 9.600 metri di dislivello sui tre versanti - francese, italiano e svizzero - del Monte Bianco, con un panorama che spazia su 71 ghiacciai e 400 vette.

(tutte le info su Courmayeur sul sito www.courmayeurmontblanc.it).