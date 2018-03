Questo è ciò che il colore dei tuoi occhi può rivelare sul tuo livello di fascino

L'amore è questione di sguardi, gli sguardi son una questione d'amore. Banale? Forse. Ma se a ribadirlo è la scienza, tant'è. Il colore degli occhi rivela di chi vi innamorerete. Limpido. Lo affermano gli studiosi dell'Università di Glasgow e lo ribadisce Biorxiv in un articolo nel quale intervista la ricercatrice Lisa DeBruine e il suo team: sono stati loro a scoprire che le persone tendono a essere attratte da chi ha lo stesso colore degli occhi dei loro genitori. WOW. Potremmo dire che è una sorta di complesso di Edipo. Incredibile, vero? Per arrivare a questa conclusione, gli studiosi hanno coinvolto 300 uomini e donne. Prima di iniziare il test, sono stati registrati a) il colore degli occhi dei partecipanti, b) quello dei loro genitori.

Il risultato è stato sorprendente. In generale, le donne tenderebbero a essere attratte da partner con lo stesso colore degli occhi del proprio padre. Al contrario, gli uomini, avrebbero la tendenza a innamorarsi di partner con lo stesso colore degli occhi della propria madre. DeBruine ritiene che la scelta sia condizionata dal ricordo dell'infanzia: è proprio quando si è bambini, infatti, che si determinano le preferenze sessuali influenzate anche dal genitore al quale si è più legati. Speriamo solo che mamma o papà non abbiano il colore degli occhi raro: in questo caso, trovare l'amore risulterebbe più complesso del previsto.