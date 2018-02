20 straordinari benefici dell'olio di oliva su pelle, capelli e corpo (sì fa anche dimagrire)

10. Migliora le funzioni celebrali

La scienza ha appena dimostrato che l'olio d'oliva può allontanare l'Alzheimer. «Un recente studio sui topi ha rilevato che il consumo regolare di olio extra vergine di oliva può essere di aiuto nella capacità di apprendimento e nella memoria proteggendo il tessuto cerebrale da sostanze tossiche, chiamate placche di amiloide-beta e grovigli neurofibrillari, che si ritiene causino la malattia di Alzheimer», spiega il dottor Shipley.

11. Aiuta a perdere peso

«Non solo i grassi dell'olio d'oliva non fanno ingrassare, ma sono essenziali per mantenere un peso sano ma anche per perdere peso», afferma il dott. Frank Lipman, autore e fondatore di Be Well e Eleven Eleven. centro benessere a New York City. Gli studi hanno dimostrato che una dieta mediterranea ricca di olio d'oliva non porta a un aumento di peso, anzi e può addirittura portare a dimagrire. Inoltre, i grassi danno un senso di sazietà immediato e aumenta così la distanza tra un pasto e un altro, impedendo le abbuffate.

12. È una sorta di burrocacao

Sei alla ricerca di rimedi fatti in casa per labbra secche e screpolate quando non hai più il burrocacao? Prova uno scrub di ingredienti naturali. «L'olio d'oliva è molto idratante», spiega Iracheta, «Puoi fare un semplice scrub per le labbra miscelando olio d'oliva, zucchero, miele e zucchero di canna». Questa combinazione elimina la pelle morta mentre leviga e illumina le tue labbra.

13. Previene l'artrite reumatoide

Gli effetti antinfiammatori dell'olio d'oliva possono aiutare a prevenire l'artrite reumatoide. Uno studio spagnolo ha scoperto che l'iniezione di un estratto di polifenolo derivanti dall'olio d'oliva in topi affetti ha ridotto gli effetti della malattia. Anche se abbiamo la certezza che porti allo stesso risultato, i composti nell'olio d'oliva si sono dimostrati utili per la prevenzione.

14. Tiene lontano i pidocchi

L'olio d'oliva è stato usato nella cura dei capelli per migliaia di anni. I motivi? Tra gli altri, quello che tiene lontano i pidocchi. Come usarlo? Basta passare l'olio d'oliva sui capelli, raccogliere la chioma in un asciugamano e andare a dormire. Infine, pettina i capelli e risciacquali.

15. Per gli eczemi?

La pelle irritata può beneficiare delle proprietà lenitive dell'olio d'oliva. Grazie alla sua azione antinfiammatoria, può calmare le infiammazioni dell'eczema.

16. Effetti antiage sulla pelle

Gli antiossidanti nell'olio d'oliva hanno effetti anti-invecchiamento e rivitalizzano la pelle più vecchia. «Questi antiossidanti includono vitamina E e polifenoli, che aiutano a riunire e neutralizzare i radicali liberi che possono altrimenti danneggiare la pelle e far progredire l'invecchiamento», spiega Elizabeth Tanzi, fondatrice e direttrice di Capital Laser & Skin Care nel Maryland. A proposito, sai come prenderti cura della pelle dopo i 30 anni?

17. Combatte la depressione

Più di una ricerca scientifica ha dimostrato come ci sia un legame tra alimentazione e benessere mentale. Uno degli ultimi studi dall'Australia ha dimostrato che i partecipanti con depressione a cui era stato consigliato di seguire una dieta mediterranea contenente olio d'oliva avevano una probabilità di miglioramento cinque volte maggiore rispetto a quelli che ricevevano la consulenza sociale. Sebbene piccolo, è stato il primo studio randomizzato che ha mostrato che gli alimenti possono curare la depressione.

18. Struccante naturale

L'olio d'oliva funziona in modo simile agli struccanti e non ostruisce i pori. Inoltre, è ottimo per rimuovere il mascara waterproof senza irritare gli occhi.

19. Favorisce la digestione

Secondo la ricerca della Purdue University, l'olio d'oliva aiuta il corpo ad assorbire i nutrienti dagli alimenti di cui hai bisogno. L'olio di oliva di buona qualità aiuta la digestione lubrificando il tubo digerente e, come un grasso, consente l'assorbimento delle vitamine liposolubili presenti durante i pasti.

20. Più usi di bellezza

Ci sono una miriade di altri usi di bellezza con l'olio di olivia. «Adoro strofinarlo tra le mani a fine giornata per un massaggio fai da te mentre guardo un film. Ammorbidisce le mie cuticole (sai come eliminarle senza rovinare le unghie?) e rende il massaggio veramente facile da fare», racconta Blades. L'olio d'oliva può anche essere usato come crema da barba o per curare i talloni screpolati.