We love you Miriam Leone, la rossa Guccissima amata da tutti ma capita da pochi

la campagna è uscita ieri, ma io la riposto oggi perché volevo dormirci su una notte per essere sicura che non fosse tutto un sogno al risveglio. 💥❤️💥 thanks to my beloved @lallo25 @gucci to @therealmickrock @christophersimmonds ho incontrato gente fighissima grazie a questa campagna 🙏🏻 sono onorata e grata! grazie a tutta la tribe e ai "miei" @michelesabia @valeriano_colucci #romanrhapsody #guccicruise18 #gratitude #mammamatirendiconto #accussì

A post shared by miriam leone (@mirimeo) on Sep 15, 2017 at 6:46am PDT